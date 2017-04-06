Клімкін: Нездатність прийняти резолюцію у зв'язку з хімічною атакою в Сирії посилює недовіру до РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що нездатність прийняти резолюцію у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти цивільних громадян в Сирії посилює недовіру до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"І взагалі, ну хто може довіряти зараз Росії? Ось мене те, що відбулося в Сирії, вразило не просто як політика. Воно мене вразило по-людськи, емоційно. Коли застосовується хімічна зброя – це реально злочин проти людяності", - заявив Клімкін.

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"Ви бачили, яке вчора було обговорення в Ради безпеки ООН. Коли ми всі намагалися - наші американські друзі, британські, всі - тиснути на Росію, і в результаті ми не можемо прийняти жодної резолюції, про яку довіру може в принципі, про яку реальну розмову може йти мова?" - наголосив глава МЗС.

"І це всі прекрасно розуміють. Оскільки такі кроки, те, що робить Росія на Донбасі, те, що робиться в Алеппо, те, що робиться зараз (президентом Сирії) Башаром аль-Асадом, вони реально потрапляють в один контекст, і це теж всім зрозуміло", - сказав Клімкін.