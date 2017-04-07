У ЄС розвіяли міфи про функціонування безвізу для українців

Прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що українці подорожуватимуть до ЄС без віз так само, як і громадяни інших країн, до яких застосовується безвізова політика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стулік повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«Зараз серед поширених міфів – що всі документи, які треба було носити в консульства, тепер треба їх мати з собою на кордоні», - зазначив він.

«Українські громадяни, які будуть подорожувати, не відрізняються від громадян будь-яких третіх країн, до яких застосовується безвізова політика, але на кордоні їх можуть запитати про мету поїздки, про те, чи у них достатньо фінансів на те, щоб поїхати, можуть запитати, де будуть проживати, кого будуть відвідувати, і документи, які кожен з нас, хто їздить, має з собою – наприклад, квитки, електронне бронювання готелю, запрошення на певні ярмарки для бізнесу або на фестивалі», - додав Стулік.

«Не треба буде возити з собою різні довідки про стан банківського рахунку, про те, що ви маєте певну нерухомість, підтвердження від вашого роботодавця, що ви десь працюєте – це не буде потрібно», - зауважив прес-аташе.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюдення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.