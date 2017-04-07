Скасування санкцій проти РФ чітко пов'язане із виконанням Мінських угод - посол ФРН

Надзвичайний та повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель наголошує, що позиція його країни щодо санкцій, запроваджених проти Російської Федерації, незмінна, і їх скасування можливе лише після повного виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії "Європа: зіткнення інтересів" в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

Коментуючи позицію німецького уряду щодо санкцій, посол сказав: "Ми були дуже чіткими, ми вважаємо, що остаточне скасування санкцій рішуче пов'язане з виконанням Мінських угод".

Читайте такожУ Європарламенті виступають за посилення санкцій проти Росії – МЗС

"Ми завжди заявляли про це, і ми до цього часу дотримуємося цього", - сказав посол.

Водночас він наголосив про необхідність консенсусу в Європейському Союзі щодо питання санкцій. Також, на його думку, результати президентських виборів у Франції можуть вплинути на цей консенсус.

Він зауважив, якою б не була критика щодо санкцій і Мінських угод, існує багато невдоволення, але, на його думку, це невдоволення є виправданим.

"Ми також незадоволені причиною цих подій, але якщо ви хочете усунути це з порядку денного, потім з'являється очевидне питання: що буде замість цього? І щодо цього питання, я не впевнений, що існує чітка відповідь, яка буде одночасно переконливою та реалістичною", - додав посол.

Разом з тим, він сказав, що запровадження санкцій стало неминучим після подій, які сталися у 2014 році в Україні, щоб зупинити дії Росії.

"Ніхто не є щасливим від запровадження санкцій і отримання контрсанкцій у відповідь. Це стало болючим для усіх, але це та ціна, яку ми готові платити, тому що ми вважаємо, що на кону стоять набагато важливіші речі", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Латвії Раймондс Вейоніс наголосив, що скасування Євросоюзом антиросійських санкцій можливе лише у разі повного виконання Мінських домовленостей.

«Ми вважаємо, що перегляд введених санкцій проти Росії можливий лише тоді, коли повністю будуть виконані Мінські домовленості. Це включає в себе виведення мілітарних формувань, найманців, військової техніки з території України, а також повний контроль (Україною) українсько-російського кордону», - додав Вейоніс.