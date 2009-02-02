Герман бачить, що торг Тимошенко з комуністами вже розпочався

Призначення представника КПУ першим віце-спікером стане платою комуністам за неголосування за відставку уряду - Герман

Народний депутат, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН розцінює заяву одного з лідерів БЮТ про можливість призначення першим віце-спікером парламенту представника фракції Комуністичної партії України як “початок торгу” з комуністами за неголосування за відставку уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, за словами Г.ГЕРМАН, “заява одного з лідерів БЮТ про те, що «єдиною опозиційною силою є нині Комуністична партія України», а відтак, саме фракції комуністів треба віддати крісло першого віце-спікера Верховної Ради, свідчить про те, що торг розпочався. Комуністам уже визначили плату за неголосування за відставку уряду”.

Тому, як заявила Г.ГЕРМАН, «комуністи під час голосування за відставку уряду ТИМОШЕНКО в черговий раз матимуть можливість підтвердити – чи вони в опозиції, чи вони є насправді кишеньковою партією влади, яку влада за відповідні винагороди використовує так, як їй це на даний момент вигідно”.

Крім того, сказала Г.ГЕРМАН, спроба ж представників провладної фракції визначати, кого вони вважають опозицією, а кого не вважають – “це відома практика тоталітарних режимів призначати собі зручних і керованих опонентів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН допустив можливість введення до складу президії ВР представника фракції КПУ.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що “деякі” всіма способами сьогодні намагаються проголосувати за недовіру уряду. «Якщо вони намагаються проголосувати недовіру уряду, то ми зараз обговорюємо питання, щоб з’ясувати, хто ж на сьогоднішній день опозиція», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що фракція БЮТ вважає, що єдиною опозиційною силою у ВР є фракція КПУ. «Ми вважаємо, що можна переглянути питання щодо квоти опозиції в президії парламенту. Я вважаю, що єдиною опозицією, яка сьогодні є визнаною, це КПУ», - сказав він.

Як відомо, на сьогодні першим заступником голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів).