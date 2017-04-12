МЗС України вимагає допустити консула до незаконно засудженого в Росії українця Шура, якого катували російські тюремники

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з нелюдським поводженням російських органів влади стосовно незаконно засудженого в Росії громадянина України Віктора Шура та відмовою російської сторони забезпечити доступ українського консула до нього.

Про це йдеться у коментарі МЗС.

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«Вимагаючи від громадянина України письмово відмовитися від свого законного права зустрітися з консулом власної держави, російські тюремники вдалися до розправи над ним та до катувань: Віктора Шура було поміщено до одиночної камери штрафного ізолятора, де його утримували у холоді без води та їжі, що спричинило погіршення стану його здоров’я», - наголошують у МЗС.

Міністерство закордонних справ України вкотре вимагає від російської сторони припинити протиправні дії щодо громадян України, які незаконно утримуються в Росії за політично вмотивованими справами, а також забезпечити їхнє право на зустріч з консулом.

Як повідомляв УНІАН раніше, Російська Федеральна служба виконання покарань передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у Криму на момент його окупації. Згідно з повідомленням, передача кримських в’язнів відбулася у селі Гоптівка Харківської області – пункті пропуску через державний кордон України з РФ.