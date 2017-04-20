Кандидат в президенти Франції Фійон озвучив словами Путіна версію окупації Криму

Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон вважає, що в ситуації з окупованим Кримом слід не забувати про право народів на самовизначення, заявив в інтерв'ю Le Figaro.

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"Ми повинні поважати два фундаментальних і суперечливих принципи: повага до кордонів і міжнародного права і право на самовизначення", - заявив Фійон.

За словами кандидата в президенти, Крим – це історично, культурно та лінгвістично російська територія, пише "ЄвроПравда".

"Марно наполягати на тому, щоб Росія пішла з Криму, цього ніколи не станеться", - зазначив Фійон.

На його думку, єдиний шлях вийти з кризи – організувати міжнародну конференцію щодо майбутнього Криму під егідою ООН і разом знайти рішення.