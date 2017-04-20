Кандидат в президенти Франції Фійон озвучив словами Путіна версію окупації Криму

10:55, 20 квітня 2017
Політика
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При цьому Фійон вважає, що майбутнє Криму повинна вирішити конференція ООН.

REUTERS

Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон вважає, що в ситуації з окупованим Кримом слід не забувати про право народів на самовизначення, заявив в інтерв'ю Le Figaro.

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"Ми повинні поважати два фундаментальних і суперечливих принципи: повага до кордонів і міжнародного права і право на самовизначення", - заявив Фійон.

За словами кандидата в президенти, Крим – це історично, культурно та лінгвістично російська територія, пише "ЄвроПравда".

"Марно наполягати на тому, щоб Росія пішла з Криму, цього ніколи не станеться", - зазначив Фійон.

На його думку, єдиний шлях вийти з кризи – організувати міжнародну конференцію щодо майбутнього Криму під егідою ООН і разом знайти рішення.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.
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Теги: #Крим#Росія#Фійон