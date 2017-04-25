Україну у липні відвідає Північноатлантична рада НАТО на чолі із генсеком Столтенбергом

Делегація Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом відвідає Україну у липні цього року.

Про це власному кореспонденту УНІАН по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 25 квітня, в штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, повідомила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Комісія Україна-НАТО і представники країн-членів Альянсу підтвердили подальшу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та підтвердили рішення про візит в липні Північноатлантичної ради до України», - сказала вона.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, що цей візит відбудеться в рамках відзначення 20-річчя підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. «Це – серйозний політичний сигнал, а також можливість для нас познайомити всіх послів країн-членів НАТО як із здобутками, так і проблемами, з якими ми сьогодні стикаємося, одночасно ведучи війну і змінюючи країну», - зазначила віце-прем’єр.

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Співрозмовник агентства вважає, що Хартію про особливе партнерство необхідно привести у відповідність до існуючих реалій. «Документ базується на інших геополітичних реаліях, і в ній використовуються термінологія чи навіть організації, які в наш час вже не існують. Хартія потребує оновлення і приведення у відповідність до реальної ситуації, яку ми маємо сьогодні», - наголосила Климпуш-Цинцазде.

Конкретна дата візиту делегації Північноатлантичної ради ще не відома. Останній раз члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.