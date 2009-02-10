РНБО не збирався переглядати контракти з Газпромом

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України не розглядалось питання перегляду контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про поставки газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що на засіданні ради мова йшла про те, як пом’якшити їх негативний вплив на економічну ситуацію в країні.

Також вона спростувала заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що на засіданні РНБО обговорювалось питання повернення компанії “РосУкрЕнерго” 11 млрд. кубометрів газу.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, можливо заяви Ю.ТИМОШЕНКО пов’язані з тим, що вона розуміє, що будь-який суд може «анексувати» домовленості між «Газпромом» та «Нафтогазом» щодо цих 11 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО не виключила можливість денонсації українсько-російських контрактів про поставки та транзит газу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Рада національної безпеки і оборони примушує уряд повернути компанії “РосУкрЕнерго” 11 млрд. кубометрів газу .

«Ці 11 млрд. кубічних метрів газу, які належать Україні, НАК «Нафтогаз України», який Україна чесно купила у «Газпрома» і заплатила гроші в повному обсязі, нас примушують повернути і тим самим підвищити (ціну) газ для населення і для промислових споживачів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.