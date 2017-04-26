У Маріуполі "Опоблоку" не раді: Королевській бажали "горіти у пеклі" (відео)

У Маріуполі Донецької області партія "Опоблок" продовжує збір підписів під своїми "вимогами" - про "захист" російської мови й "відновлення миру" в Україні.

Як і вчора, 26 квітня свій підпис на бланках залишила народний депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська. Під час цього деякі з присутніх мешканців міста вигукували "Ганьба!", "Давай іди!", "Чемодан, вокзал, Росія", "Ні зрадникам", "У пеклі гори", передають "Новости Донбасса".

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Крім представників "Опоблоку" біля намету зібралися активісти та жителі, незадоволені риторикою партії. Вони заявили про наміри звертатися до мера і СБУ, оскільки вважають, що подібні провокації в 2014 році призвели до початку бойових дій у регіоні.

Після цього вони викликали співробітників поліції, засумнівавшись у місцевій прописці відповідальних за збір підписів. Правоохоронці перевірили прописку і повідомили, що всі присутні у наметі зареєстровані в Маріуполі.