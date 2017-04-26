МЗС через генсека звернеться до Радбезу ООН для моніторингу виконання Росією рішення суду в Гаазі

Україна через генерального секретаря ООН звернеться до Ради безпеки для моніторингу виконання Росією проміжного рішення Міжнародного суду у справі «Україна проти Росії».

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца в ефірі одного з українських телеканалів.

«Міжнародний суд ООН є найвищим судовим органом в рамках ООН та взагалі в світі. Він розглядає спори виключно між державами, і рішення цього органу є обов’язковими до виконання, вони не є декларативними, вони є юридично зобов’язуючими рішеннями», - констатувала вона.

Беца нагадала, що нещодавно було ухвалено наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів, яких вимагала України щодо Росії в зв’язку з порушенням нею двох міжнародних конвенцій про ліквідацію всіх форм расової дискримінацій та боротьбу з фінансуванням тероризму.

«Міжнародний суд виніс наказ 19 квітня, яким зобов’язав Росію в односторонньому порядку знівелювати будь-які обмеження стосовно кримськотатарського населення і кримськотатарської спільноти щодо їхніх представництв і фактично відновити Меджліс та запровадити українську мову в окупованому Криму. Це односторонні заходи виключно по відношенню до Росії, що трапляється дуже рідко. Третє, що суд прийняв – це те, що обидві сторони мають уникнути будь-яких заходів, які погіршать хід справи або, умовно кажучи, розширять спір», - зауважила речниця МЗС.

Вона зауважила, що Росія на рівні речника Кремля раніше заявляла, що вона виконає рішення Міжнародного суду ООН.

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«Ми зі свого боку зробимо все, щоб ООН промоніторила виконання цього наказу. Це не був розгляд по суті позову, це були лише запобіжні заходи цього наказу Міжнародного суду. Тобто, через генерального секретаря ООН ми звертаємося до Ради безпеки ООН, щоб вона, відповідно до свого статуту, моніторила виконання Росією цього рішення. Виконає Росія це рішення - ми не знаємо» - сказала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.