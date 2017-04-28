Україна і Білорусь найближчим часом завершать демаркацію спільного кордону - Порошенко

Україна та Білорусь найближчим часом завершать демаркацію спільного державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час відвідання Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України.

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«Ми (з президентом Білорусі Олександром Лукашенком – УНІАН) домовились у найближчому майбутньому завершити процес демаркації наших державних кордонів, що стане додатковим чинником посилення безпеки двох країн. Словом, вірю, що українсько-білоруський кордон був, є і залишатиметься кордоном дружби, добросусідства та надійного партнерства», - сказав Порошенко.