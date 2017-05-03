Суд віддав Мартиненка на поруки з явними процесуальними порушеннями – САП

Рішення Солом'янського районного суду Києва щодо звільнення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка на поруки винесено з явними процесуальними порушеннями, тому прокуратура наполягатиме на його перегляді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прокурор САП Роман Симків.

“Рішення суду першої інстанції винесено з явними процесуальними порушеннями. Тому ми внесли апеляцію і просимо обрати запобіжний захід, який ми просили у суді першої інстанції — тримання під вартою з можливістю застави”, - сказав Симків.

Він пояснив, що обрання судом першої інстанції запобіжного заходу для Мартиненка у вигляді взяття на поруки містять процесуальні порушення. “По-перше, не всі народні депутати знайомі з Мартиненком особисто для того, щоб поручитись за нього, не всі народні депутати знали, в чому він підозрюється. А брати на поруки особу, не знаючи, в чому вона підозрюється, це не зовсім вірно”, - додав він.

Окрім того, Симків додав, що у справі Мартиненка є 5 підозрюваних, яким оголошено підозру, а Мартиненку серед них відводиться роль організатора, “тобто людини, яка створила та керувала діями інших осіб по вчиненню даного кримінального правопорушення”.

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Також прокурор зауважив, що рано говорити про передачу справи на судове слідство, оскільки кримінальне провадження є складним, є багато слідчих дій, які треба завершити.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.