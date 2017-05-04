НАБУ звернулось до іноземних партнерів із запитами про розшук та затримання Онищенка

Національне антикорупційне бюро України звернулось до іноземних партнерів із запитами про розшук та затримання народного депутата Олександра Онищенка.

Про це йдеться на сторінці НАБУ у Facebook.

«Рішення Інтерполу про оголошення у розшук народного депутата Олександра Онищенка, причетного до організації так званої «газової схеми», внаслідок чого Україні було завдано збитків у розмірі понад 3 млрд грн, технічно дозволило б швидше затримати підозрюваного. Утім, відмова у запиті української сторони не забороняє співпрацю Національного бюро з компетентними органами інших країн у контексті розшуку, затримання і в подальшому можливої екстрадиції Олександра Онищенка», - сказано у повідомленні.

У НАБУ також нагадали, що Україна як учасник Європейської конвенції про видачу правопорушників має право звертатися з відповідним пакетом документів до інших держав щодо розшуку, затримання і розгляду питання про екстрадицію розшукуваної особи, якщо слідству відомо, що вона перебуває на території цієї держави.

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«Наразі Бюро ведеться співпраця з низкою іноземних партнерів. Володіючи інформацією про можливе перебування Олександра Онищенка на території деяких країн, НАБУ звернулося до них із відповідними запитами», - йдеться у повідомленні і зазначається, що детальніша інформація наразі не розголошується з огляду на таємницю досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

12 квітня Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.

3 травня стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук народного депутата.