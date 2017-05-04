У Львові російській громаді можуть дати нове приміщення для осередку

Львівська облрада після виселення Російського культурного центру з будівлі на вулиці Короленка може розглянути можливість надання російським організаціям іншого невеликого приміщення. Про це заявив заступник голови облради Володимир Гірняк, повідомляє ZIK.

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«Пропонували частині російської громади. Мені дуже би хотілося, щоби зараз організувалася патріотична російська громада. Я знаю позицію голови ЛОР та більшості депутатського корпусу. Я особисто за те, щоб їм виділити кімнату чи дві для їх статутних цілей», – сказав Гірняк.

Він підкреслив: люди, які перебували у будівлі на вул. Короленка – не відображають думку російської громади у Львові чи в області: «Це було антиукраїнське кубло. Коли ми прийшли з комісією, побачили портрет Валентини Матвієнко, друковану літературу… Для російської громади ми дамо якесь приміщення (в іншому місці, – ред.), бо вони є часткою громади Львова та області».

Нагадаємо, 4 травня у Львові судові виконавці виселили Російський культурний центр з орендованого приміщення.

Довідка УНІАН. Російський культурний центр у Львові – організація російської діаспори у Львові та в західній Україні. Відкрився у 1996 році. Центр став першою з організацій такого напряму, створених на теренах СРСР, і тривалий час був єдиним на території України.

25 жовтня 2016 року Львівська облрада прийняла рішення про виселення Російського культурного центру з комунального приміщення на вулиці Короленка, 1А. У рішенні йдеться, що приміщення повернуть до власності комунальної установи «Нерухомість і майно», полагодять, після чого здадуть в оренду організаціям, що здійснюють діяльність, пов'язану з АТО.

Після цього представники російської спільноти у Львові звернулися до президента Петра Порошенка із закликом захистити від «сваволі депутатів і чиновників Львівщини».

7 грудня 2016 року Господарський суд Львівської області зобов'язав Російський культурний центр звільнити приміщення. Облрада вимагала в Російського культурного центру виїхати до 14 листопада. Оскільки центр цього не зробив, юристи облради подали позов про примусове виселення.

Тепер облрада планує провести конкурс на нового орендаря будівлі. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або музей.