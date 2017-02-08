МВС оприлюднило нове відео у справі вбивства Шеремета

Так, було оприлюднено відеозапис з ймовірними підозрюваними, яких зафіксували камери спостереження.

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На відео також можна побачити, як ймовірні підозрювані встановлювали вибуховий пристрій на автомобілі Шеремета, і маршрут їх пересування в день вбивства.

Крім цього, МВС також показало відеозапис слідчого експерименту.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста.