Радіти обережно

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізового режиму (вже 17 травня документ має бути підписаний президентом Європарламенту та Ради ЄС, після цього він має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС та набуде чинності через 20 днів, — УНІАН). І тепер переглянути рішення про те, що між Україною та Європейським Союзом діє лібералізований візовий режим, в принципі ніхто не може. Проте існує процедура тимчасового призупинення дії лібералізованих візових режимів.

Вона стосується дуже широкого кола країн. А конкретно у випадку України є додаткові моменти, які становлять для українських громадян певні загрози призупинення безвізу. Втім, ці моменти є короткотермінової дії, і застосовуватись вони можуть лише за особливих загроз для ЄС. Тобто, не може бути такої ситуації, що Євросоюзу просто щось не сподобалося, і тому він вирішив призупинити безвізовий режим.

Під особливими загрозами можуть розглядатися, наприклад, потужна наступальна операція (тьху-тьху, щоб не наврочити!) російських військ в Україні, яка призведе до масового спалаху міграції, коли мільйони людей муситимуть втікати з країни (умовно кажучи, це може статися, якщо росіяни штурмуватимуть Київ). Після такого Євросоюз, звичайно, може встановити обмеження для українців. Хоча, як правило, у таких випадках він вводить додаткові широкі квоти (як це було у випадку з сирійцями), але загальну дію угоди про безвіз, дійсно, може бути припинено.

Поведінка кожного конкретного українського громадянина в якійсь із країн ЄС могла зіграти серйозну роль до моменту введення безвізу.

Також можуть бути причини внутрішньоєвропейського характеру, але вони, в такому випадку, не будуть стосуватися безпосередньо України — вони стосуватимуться всіх країн, із якими ЄС має лібералізований візовий режим. І щоб запустилися такі сценарії, потрібно, аби відбулися дуже і дуже серйозні катаклізми.

Чи впливатиме поведінка наших співгромадян у країнах ЄС на бажання Євросоюзу зберігати безвізовий режим із Україною? Поведінка кожного конкретного українського громадянина в якійсь із країн ЄС могла зіграти серйозну роль до моменту введення безвізу. І окремі випадки, коли відбувалися певні негативні речі, використовувалися в пропагандистських цілях низкою представників різних політичних силу у тому ж Європарламенті, аби відкласти рішення про безвіз із Україною. Наприклад, згадувалися випадки із затриманням злочинців українського походження: угорська партія «Йоббік» дуже любила згадувати українських рекетирів, які у 90-х роках промишляли на території Угорщини.

Але з моменту введення в дію угоди, вона носить універсальний характер. Тобто безвіз наданий всьому українському народу. А негідна поведінка окремих людей, численні спроби незаконно влаштуватися на роботу — це виписано в європейському законодавстві — можуть загрожувати застосуванням безпосередньо до винуватця (бо немає колективної відповідальності) певних заходів та запровадженням більш строгих норм щодо порушників європейського міграційного законодавства.

Якщо будуть численні випадки таких порушень, неадекватної чи хуліганської поведінки, або незаконно працевлаштування, або інші порушення, можливо, буде більш прискіплива увага до всіх українців.

Якщо, наприклад, раніше ви замість 90 днів лишалися на території країни ЄС 91 день, ви могли отримати депортацію без обмеження на подальші в’їзди, а от тепер таким людям буде легше потрапити до «чорних списків», тому що контроль буде більш пильним.

Якщо будуть численні випадки таких порушень, неадекватної чи хуліганської поведінки, або незаконно працевлаштування, або інші порушення, можливо, буде більш прискіплива увага до всіх українців. Це буде означати, що через наших не найкращих співгромадян, ми будемо розплачуватися довшими чергами на кордоні, більш прискіпливою перевіркою та більш повним виконанням європейськими прикордонниками тих функцій, які, зазвичай, вони виконують достатньо поверхово. Адже і зараз, наприклад, Шенгенська віза не є підставою для в’їзду в Євросоюз — вона дає право, без неї в’їхати не можна, але, навіть коли ви маєте візу, немає жодних гарантій, що вас впустять в ЄС. І рішення по кожній людині все одно приймає окремий прикордонник. Це означає, що коли буде безвіз, і якщо буде занадто багато численних порушень, то увага до формальних обставин може дуже суттєво зрости (зворотній квиток, місцеперебування, адекватне пояснення місця, куди ви їдете, причини поїздки тощо). Зазвичай, на це звертають менше уваги, але якщо будуть численні випадки порушень, ми себе почуватимемо менш комфортно на кордоні і в самій країні ЄС, а якщо засвітимося з українськими документами чи українською мовою, до нас може бути більш прискіплива увага. Отже, наші окремі хамовиті співгромадяни можуть зробити наше перебування в ЄС менш комфортним.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, експерт з питань міжнародного права, колишній народний депутат України