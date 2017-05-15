У Полтаві перенесли суд у справі Кернеса

Сьогодні в Київському районному суді Полтави в ході судового засідання у справі по обвинуваченню мера Харкова Геннадія Кернеса у тортурах і викраданнях учасників місцевого Евромайдана і загрозу вбивством, сторона обвинувачення оголосила про підстави сумніватися в неупередженості судді і попросила перерву для підготовки заяви про його відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори після допиту свідка Юрія Руденко заявили, що їм перешкоджають у наданні доказів у справі та встановленні істини.

«Ми вважаємо, що під час засідання була порушена ст. 22 КПК України. Під час допиту свідка суд зняв питання від сторони обвинувачення. Також суд неодноразово дозволяв адвокатам заважати стороні обвинувачення в допиті свідків. Ми це розцінюємо як тиск на свідків. Нам перешкоджають у наданні доказів по цій справі і встановлення істини. Ми маємо намір підготувати письмову заяву про відвід судді. Продовжувати допит свідків сьогодні ми вважаємо недоцільним», - заявив прокурор Олександр Ганилов.

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Обвинувачений Кернес і його захисники виступили за те, щоб сьогодні продовжити допит свідків, однак суддя Андрій Антонов, з урахуванням висловлювань прокурора, оголосив перерву в слуханні справи до 29 травня.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Евромайдана 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.

28 квітня 2014 р. невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса неодноразово відкладалися через його неявки.