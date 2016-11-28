Суду у справі мера Харкова Кернеса перенесли на невизначений термін

Як повідомили УНІАН у Київському районному суді Полтави, підсудні Віталій Блінніков і Євген Смицький на слухання прибули, і не заперечували проти того, щоб відкласти засідання суду через відсутність Кернеса.

Розгляд справи перенесено на невизначений термін.

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Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.

28 квітня 2014 р. невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. На даний час він пересувається інвалідним візком.

Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку.

Попереднє засідання, яке мало відбутися 14 листопада, було перенесено на 28 листопада за клопотанням адвоката у зв’язку з необхідністю проведення реабілітації Кернесу після чергової медичної операції.