Порошенко у ЄС назвав причину блокування російських соцмереж

Президент України під час виступу після церемонії підписання безвізового режиму прокоментував нові санкції проти Росії. Глава держави нагадав про гібридну війну інформвійськ РФ.

"Важливою для росіян частиною цієї війни є гібридна війна, яку проводять інформаційні війська Російської Федерації. Величезні пропагандистські бюджети викидаються для дестабілізації ситуації як всередині України, так і всередині Європи. Така сама дискусія була, коли ми прийняли рішення припинити трансляцію російських пропагандистських телеканалів", - наголосив Порошенко.

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За його словами, це спричинило певні незручності, але час довів, що влада все зробила правильно.

"І зараз не можна відрізняти кібербезпеку від втручання Росії в демократичні процеси в демократичному світі та пропагандистські зусилля, які Раша намагається направити на нас та Європу, та втрутитися в наш простір, в тому числі через соцмережі", - заявив Порошенко.

Він додав, що одразу після припинення російської агресії проти України влада буде готова до перегляду цього рішення, а наразі відповідні структури ретельно будуть займатися його імплементацією.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.