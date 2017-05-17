У Ростові не можуть забезпечити завтра відеозв'язок з Януковичем під час судового засідання

У Ростовському обласному суді (РФ) заявили про неможливість забезпечити завтра відеозв'язок за участю екс-президента України Віктора Януковича в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва.

Про це йдеться у відповіді облсуду, який отримали адвокати Януковича.

У листі російського суду зазначається, що з боку Оболонського суду не надійшли необхідні для організації відеоконференції документи.

Як повідомляв УНІАН, захист Януковича вимагав, щоб відеоконференцзв'язок між екс-президентом і Оболонським райсудом Києва було організовано в порядку міжнародної правової допомоги.

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Як заявив 12 травня один з адвокатів екс-президента Віталій Сердюк, тільки так можна забезпечити дотримання статті 86 Кримінального процесуального кодексу України (допустимість доказів). За його словами, захистом направлено звернення до Міністерства юстиції РФ і Ростовського обласного суду з проханням організувати відеоконференцію.

Раніше військовий прокурор Руслан Кравченко, який представляє обвинувачення у справі про державну зраду Януковича, заявив, що для організації відеоконференцзв'язку з екс-президентом обвинувачення не буде вдаватися до процедури міжнародної правової допомоги, оскільки для забезпечення такого зв'язку в рамках підготовчого засідання вона не потрібна.

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*** 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

4 травня відбулося підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Однак в засіданні була оголошена перерва до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду буде проходити лише на час підготовчого судового засідання.