Президент повернув до парламенту закон щодо впливу кризи на АПК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до Верховної Ради для повторного розгляду Закон № 922-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, парламентом було враховано не всі зауваження Президента, внаслідок чого окремі положення закону, що надійшов йому на підпис, суперечать Конституції України, а також законам України, які є базовими у відповідних сферах.

Зокрема, запроваджувані законом порядок та особливості здійснення Національним банком України підтримки ліквідності комерційних банків, якими видано кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (в тому числі надання стабілізаційного кредиту) не лише суперечать нормам Конституції України та Закону «Про Національний банк України», але й можуть спричинити випадки неповернення депозитів вкладникам банку за відсутності наявних для таких виплат грошових ресурсів, чим відповідно буде порушено і право вкладника на отримання вкладу в повному обсязі.

Не може бути підтримана і зміна, якою пропонується встановити заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року та розширюється перелік видів земель, на які вона розповсюджується.

Це не узгоджується з вимогами Земельного кодексу України, якими запроваджено мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період до набрання чинності законами про державний земельний кадастр та про ринок земель.

Крім того, запроваджувана законом заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення охоплює більш широке коло суспільних відносин, ніж мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передбачений Земельним кодексом України. Запровадження такої заборони є не чим іншим, як звуженням обсягу існуючого права громадян розпоряджатися своєю власністю, проголошеного Конституцією України.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ВР ухвалила у новій редакції з урахуванням деяких пропозицій Президента Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу".

За ухвалення закону проголосували 399 народних депутатів з 444 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ВР виключила з раніше ухваленого закону норму, якою пропонувалося надати Аграрному фонду України бюджетну позику для закупівлі надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику, що потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету в сумі 1,2 млрд. грн.

Президент зазначав, що ці додаткові витрати держбюджету можуть призвести до розбалансування бюджету.

Крім того, було виключено норму щодо встановлення заборони на ввезення давальницької сировини в Україну (за винятком сировини для легкої промисловості: пряжі, ниток, тканин, шкіри, гумових ниток і текстилю), оскільки операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності здійснюють і суб`єкти господарювання інших галузей економіки, як-то, зокрема, суб`єкти господарювання, що виробляють кондитерські, тютюнові вироби, комплектуючі для автомобілів.

Глава держави зауважував, що така заборона робить діяльність таких суб`єктів збитковою.

Також депутати виключили норму щодо виключення з переліку об’єктів дотації без будь-яких законних підстав птиці свійської живої та кролів свійських живих.

При цьому парламент відмовився врахувати деякі пропозиції Президента.

Зокрема, законом, що надійшов на підпис, передбачалося зобов`язати Нацбанк здійснювати підтримку ліквідності банків, якими надано кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту). При цьому законом пропонувалося дозволити заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників вважати добровільно пролонгованою на строк, не менше строку, на який надається таке рефінансування (але не менший за 365 днів).

Президент зазначав, що такі зміни не відповідають нормам Конституції та законів України, оскільки закріплення за Нацбанком обов`язку щодо здійснення рефінансування позбавляє його незалежності при прийнятті рішень щодо здійснення грошово-кредитної політики, зокрема можливості регулювати обсяг грошової маси в економіці держави. Президент вказував, що наслідком цього може стати поглиблення інфляційних процесів та знецінення грошової одиниці.

Неприйнятною, на думку глави держави, є й норма щодо заборони здійснювати переоцінку вартості застави, що прийнята за пролонгованими кредитами для сільськогосподарських товаровиробників протягом дії терміну пролонгації, оскільки існує ймовірний ризик неповернення кредиту та неможливості його відшкодування за рахунок прийнятого забезпечення в разі зміни вартості кредиту.

Крім того, вказував він, передбачена законом заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року не узгоджується з вимогами Земельного кодексу, за якими купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається.

Президент пропонував виключити ці норми, однак Верховна Рада не дала на це згоди.