Порошенко очікує, що саміт G7 покаже єдність цивілізованого світу в підтримці України

Президент України Петро Порошенко очікує, що майбутній саміт країн «Великої сімки» продемонструє єдність цивілізованого світу в підтримці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка відбулась у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).

«Дуже важливо, що ця зустріч відбувається напередодні саміту країн «Великої сімки», і ми дуже розраховуємо, що і сицилійська зустріч буде демонструвати єдність цивілізованого світу в підтримці України», - наголосив Порошенко.

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«Ми дуже вдячні нашим країнам-партнерам за те, що питання України тримається високо на порядку денному», - додав він.

Як повідомлялося, наступний саміт "Великої сімки", на якому головуватиме Італія, пройде у Таорміні 26-27 травня.