Меркель: перемир'я на Донбасі немає, "Мінськ" виконується не повністю

Перемир'я на Донбасі немає, "Мінські угоди" виконуються не повністю. Про це 20 травня заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком, пише Українська правда.

За словами Меркель, на переговорах йтиметься окрім цих пунктів про гуманітарну ситуацію, а також про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Також йтиметься про те, як нам працювати в рамках Мінських угод у подальшому, та можливу зустріч у майбутньому у "нормандському форматі", - зазначила Меркель.

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Канцлер додала, що під час перегорів буде обговорюватися питання проведення реформ в Україні.

"Про ті, які на сьогоднішній день вже відбулися, та про ті, які мають бути продовжені. Також обговоримо допомогу з боку Німеччини, щоб покращити добробут населення України", - зауважила вона.

Як відомо, 20 травня Порошенко перебуває у Німеччині з одноденним робочим візитом у Німеччині на запрошення Меркель, де під час переговорів планується обговорити ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.