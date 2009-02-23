Кріль наполягає на «перезавантаженні влади»

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ наголошує на необхідності суттєвого оновлення української влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Кожен день розгортання кризи в Україні дає нові підтвердження тому, що тільки повномасштабне оновлення влади дозволить вийти нашій державі з існуючої політичної та економічної кризи. Це розуміють і представники інших політичних сил. Співзвучні ідеї з Планом оновлення країни, запропонованим “Єдиним Центром”, висловлювали всі провідні українські політики», - заявив І.КРІЛЬ.

Політик нагадав, що про потребу зміни виборчої системи заявляв Володимир ЛИТВИН, а ідею одночасних президентських та парламентських виборів підтримали як Партія регіонів, так і Блок Литвина. Також лідер БЮТ заявляла про потребу проведення виборів міських голів один раз на п‘ять років. «Крім цього, у ЗМІ з’явилася інформація, що Юлія ТИМОШЕНКО занепокоєна намаганнями керівництва “Єдиного Центру” використати запропоновані нею ідеї щодо необхідності створення так званого «уряду професіоналів». Звісно, у нас різне розуміння поняття «професіонал» із Юлією Володимирівною, але ми готові дискутувати щодо згадуваних кроків як з нею, так і з ЛИТВИНОМ та ЯНУКОВИЧЕМ», - зазначив І.КРІЛЬ.

На думку народного депутата, не важливо чи згадувані політики позичили ідеї з Плану оновлення країни, який “Єдиний Центр” розіслав усім політичним партіям, щоб розпочати дискусію, чи це їхня власна ініціатива. «Головне, що всі розуміють – підтримувати існуючу ситуацію злочинно. Потрібне перезавантаження влади. І нам не принципово, кого, врешті-решт назвуть автором цього процесу. Для нас головне, щоб він відбувся. І чим швидше, тим краще», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, раніше І.КРІЛЬ закликав лідерів парламентських партій підтримати розроблений “Єдиним Центром” план виходу з кризи.

Положення Плану оновлення країни, запропонованого “Єдиним Центром”, передбачають:

- зміну системи виборів до всіх рівнів влади на основі відкритих виборчих списків (травень 2009 року);

- зміну законодавства, яка забезпечить прийняття Конституції України на референдумі (червень 2009 року);

- перенесення на один рік виборів міських, сільських та селищних голів та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад (червень 2009 року);

- розробку варіантів Конституції України, які будуть винесені на референдум (липень 2009 року);

- одночасне проведення парламентських та президентських виборів, а також референдуму щодо Основного закону (жовтень-листопад 2009 року);

- відставку уряду та формування нового Кабінету міністрів, який працюватиме до складання присяги новообраного складу парламенту (до початку виборчої кампанії);

- проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (березень 2011 року).