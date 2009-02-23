Україна не отримає жодного кредиту, доки не домовиться з МВФ?

Перший заступник голови Секретаріату Президента України – представник Президента в Кабінеті Міністрів Олександр ШЛАПАК сподівається, що до кінця цього тижня вдасться узгодити позицію всіх гілок влади щодо подальших переговорів з Міжнародним валютним фондом і запросити місію МВФ для завершення переговорів на тему попереднього траншу і щодо надання другої частини кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Я сподіваюся, що цього тижня відбудеться спеціальна нарада, в рамках якої візьмуть участь всі перші керівники держави, щоб узгодити нашу позицію на переговорах з МВФ. Сподіваюся, ми матимемо можливість на початку наступного тижня або наприкінці цього тижня запросити місію МВФ для завершення переговорів..., щоб наступного тижня ми ухвалили в парламенті необхідні законодавчі акти і домовилися про отримання наступного траншу”, – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, для України дуже важлива подальша співпраця з МВФ. “Жоден серйозний інвестор, починаючи від Світового банку, Росії, не сяде за стіл переговорів з нами, поки немає програми співпраці з МВФ. Сподіваюся, що це завдання ми успішно вирішимо", – сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він нагадав, що МВФ висловив Україні ряд зауважень, зокрема, щодо невиконання нашою країною низки умов і зобов`язань, які вона взяла на себе, – збалансувати державний бюджет до 1% ВВП, зробити його бездефіцитним тощо. Також одним із зауважень є втручання уряду в діяльність НБУ і незабезпечення стабільності валютного курсу.

За словами О.ШЛАПАКА, Україні необхідно виробити єдину позицію уряду, Президента України і Національного банку щодо переговорів з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

9 лютого 2009 р. голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує в найближчі тижні повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває». Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.