Ющенко розуміє, що підписав небездоганний закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду щодо статті 36 закону про запровадження тимчасових надбавок до діючих ставок ввізного мита на імпортні товари.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив під час брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Він нагадав, що минулого тижня В.ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку із світовою фінансовою кризою».

За словами О.ШЛАПАКА, Президент підписав цей закон, врахувавши ідеологічну обставину – необхідність підтримки національного виробника, але закон є небездоганним.

О.ШЛАПАК нагадав, що Президент уже застосував право вето щодо цього закону, оскільки він передбачав, що перелік товарів, на ввіз яких встановлюється додаткове мито, встановлює Кабмін. Після виправлення цієї норми шляхом передачі такого права парламенту Президент підписав закон. Проте найближчими днями очікується подання до Конституційного Суду України стосовно конституційності статті 36 цього закону, яка передбачає можливість надати урядові право продовжувати на півроку дію додаткових мит.

«Неконституційно передавати уряду право на продовження митних ставок, оскільки, відповідно до Конституції, це прерогатива парламенту», – констатував О.ШЛАПАК. Він додав, що викликає питання і сам перелік товарів. Зокрема, до нього внесені товари, що імпортуються з країн, з якими укладено угоди про режим вільної торгівлі, або товарів, обсяги експорту яких дуже малі або мають тенденцію до зменшення.

«Оскільки закон передбачає право КМУ знизити мито до попередньо існуючого, Президент у своєму листі просить негайно розглянути цей перелік і мінімізувати його», – сказав перший заступник глави Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку із світовою фінансовою кризою”.

Закон передбачає запровадження терміном на шість місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у розумінні закону України «Про Єдиний митний тариф».