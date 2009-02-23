Тимошенко знайшла кілька теплих слів для Ющенка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Президента Віктора ЮЩЕНКА з 55-річчям.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у телеграмі з нагоди дня народження Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «сьогоднішній ювілей - це період життя, коли зрілий досвід поєднується зі значними можливостями, це час, коли досягнуті здобутки доповнюються планами на майбутнє».

Прем’єр-міністр побажала Президентові, щоб в нього «в душі та в серці завжди було тепло і затишно», незважаючи на те, що за календарем зараз зима.

Ю.ТИМОШЕНКО також побажала В.ЮЩЕНКУ та його родині міцного здоров’я та благополуччя.