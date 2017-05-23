Гройсман назвав щоденні обстріли Росією території України терактами

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розцінює щоденні обстріли Росією території України, як теракти та військовий напад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман заявив біля Посольства Великої Британії в Україні, де вшанував жертв теракту в Манчестері.

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“Для України обстріли Росією відбуваються майже кожного дня, і це теж ми розглядаємо як терористичні акти, військовий напад”, - заявив він.

За словами Гройсмана, теракт у Манчестері, в якому загинули 22 людини та майже 60 отримали поранення, є “просто жахливим”.