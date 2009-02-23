Майбутній депутат будує плани щодо Тимошенко

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК заявляє, що у разі набуття повноважень народного депутата за списком блоку “Наша Україна - Народна самооборона” порушить питання про відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра України.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Рівне вечірнє».

Згідно із законодавством, якщо народний депутат призначається на посаду в уряд, то він складає повноваження, а наступний за списком кандидат у депутати від блоку чи партії визнається обраним до парламенту. Тобто, якщо хтось із депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде призначений на посаду у виконавчу владу, то В.МАТЧУК стане народним депутатом.

В.МАТЧУК заявив, що одразу ж ініціюватиме проведення зборів фракції НУ-НС, на яких поставить питання “про підтвердження входження фракції до коаліції разом із БЮТ і Блоком ЛИТВИНА”. “Без мого голосу це підтвердження буде неможливим, що зробить коаліцію неіснуючою і зробить уряд нелегітимним”, - додав він. (Очевидно йдеться про те, що під рішенням на підтримку створення коаліції у фракції НУ-НС підписалися лише 37 із 72 народних депутатів, а якщо один із членів коаліції виходить з неї, відповідно, немає більшості депутатів, які підтримують її створення - УНІАН).

При цьому В.МАТЧУК розкритикував дії Ю.ТИМОШЕНКО. “Як голова ОДА, я стверджую, що нинішні дії прем’єр-міністра ведуть до катастрофічних для України наслідків”, - сказав він.

За словами губернатора, “суперечки про заміну окремих міністрів є лише димовою завісою, за якою приховані реальні дії Юлії ТИМОШЕНКО”.

“Поки вона є прем’єр-міністром, прізвища інших міністрів не мають жодного значення, тому що саме ТИМОШЕНКО визначає всю політику уряду і приймає всі ключові рішення, при цьому постійно покладаючи відповідальність за наслідки на когось іншого”, - додав В.МАТЧУК. За його словами, “практично щодня Юлія Володимирівна заявляє, що їй хтось заважає, тим самим уходячи від питання про її особисту відповідальність за стан економіки”

В.МАТЧУК переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО має реально працювати над подоланням кризи: “Або Юлія ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністр бере на себе повну відповідальність за все, що відбувається з економікою України, або слід ставити питання про її відставку, а не сперечатися щодо можливих кандидатів на ту чи іншу посаду в уряді”.

Він наголосив, що уряд має або реально працювати “над програмою виходу із кризи, хоча такої програми насправді не існує, або звільняє місце для тих, хто буде це робити вже зараз”.