У МЗС назвали перемогою рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу в "Газпрому"

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль назвала рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу у російського газового монополіста «Газпром» однозначною перемогою. Про це дипломат повідомила у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, вона пояснила, що "рішення Стокгольмського арбітражного інституту сьогодні дає відповіді на правові питання у спорі щодо контракту 2009 року про постачання газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Головний наш інтерес у цій справі полягає у тому, аби постачання газу в Україну базувалось на європейських принципах та правилах функціонування ринку газу, як того вимагає національне законодавство, положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - додала Зеркаль.

"Єдина компанія, яка агресивно виступає проти цього – "Газпром". Оскільки за таких обставин змінити контракт шляхом переговорів було неможливо, єдина надія – правова позиція арбітрів Стокгольмського арбітражного інституту", - написала заступник міністра.

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За її словами, у рішенні арбітражу сказано, що умова «бери або плати», яка становила левову частину фінансових вимог "Газпрому, скасована повністю. Також Зеркаль додала, що "заборона реекспорту скасована повністю, а формула ціни переглянута з 2014 року – європейський хаб".

"Це однозначна перемога. Євроінтеграція в силі", - наголосила заступник глави зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж задовольнив сьогодні, 31 травня, вимогу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у російського газового монополіста компанії «Газпром» з урахуванням ринкових умов.