Яценюк: Нацбанку треба перестати робити дурниці

Народний депутат України, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Національний банк України повинен конструктивно співпрацювати з урядом, однак утримуватися від «нерозумних» вчинків за його вказівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з членами клубу випускників бізнес-школи Києво-Могилянської академії.

«Нацбанку треба перестати робити дурниці, які він робив у минулому. Нагадаю: червень минулого року, квітень 2005 року, коли НБУ вийшов з геніальною ініціативою ревальвації національної валюти. А знаєте, яка мета була? Про неї ніхто з широкої громадськості не знає… Прем`єр-міністр тисне на голову НБУ з мотивацією: якщо ви не зробите ревальвацію, я вас звинувачу в інфляції. Голова НБУ замість того, щоб вийти на пресу та це розповісти, починає опускати курс до 4,5 (грн./дол. - УНІАН) і думає, що він стримає інфляцію… Пам`ятаєте інфляцію за 2008 рік - 22%. Стримали? При цьому ми ще втратили близько 10 млрд. доларів, які могли купити в золотовалютні резерви України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, він наголосив, що Нацбанку у вересні 2008 року не вдалося створити прозору модель рефінансування комерційних банків. «На жаль, непрозорість моделі рефінансування банків, запровадженої у вересні, не стабілізувала курс і призвела до втрати довіри до банківської системи», - зазначив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що не всі українські банки витримають кризу, проте в цьому він вбачає і позитивний момент. «Я думаю, що не всі банки виживуть після кризи. Це певне очищення, оскільки багато банків були під дуже поганим банківським наглядом… Інсайдерівське кредитування, погані активи - все це призведе до того, що ці банки ляжуть», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Довідка УНІАН. А.ЯЦЕНЮК обіймав посаду першого заступника голови НБУ з січня 2003 року до лютого 2005 р.