Україна не буде подавати до ЄСПЛ нові позови проти Росії щодо подій в Криму і на Донбасі

Україна не буде подавати нові позови до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо подій в Криму і на Донбасі, а подаватиме додатки до вже наявних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Ми вирішили, що нові заяви ми подавати не будемо, ми будемо подавати додатки до вже існуючих заяв про порушення прав людини в Криму і на Донбасі", - сказав Ліщина.

За його словами, це пов'язано з тим, що Росія починає зловживати великою кількістю справ і намагається диктувати умови щодо черговості їх розгляду.

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Ліщина наголосив, що для уникнення цієї ситуації Україна просить ЄСПЛ об'єднати «всі справи щодо Криму в одне провадження і всі справи щодо Донбасу - в інше провадження», і додав, що наразі суд розглядає це питання.

Своєю чергою міністр юстиції України Павло Петренко нагадав, що Україна ініціювала 5 справ до ЄСПЛ, перша з яких стосується вимог щодо порушення прав людини під час незаконної окупації Криму, а друга справа – щодо незаконного вивезення, тобто фактичного викрадення українських дітей-сиріт на територію Росії.

За словами міністра, наступні справи стосуються хронологічних подій щодо масових порушень прав людини на території Донбасу. Він повідомив, що «за обсягом ці справи налічують десятки тисяч документів».