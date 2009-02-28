Протекціонізм - одна з загроз для існування СНД

Протекціонізм держав-учасників Співдружності Незалежних Держав щодо національних виробників є однією із загроз існуванню організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Форуму лідерів бізнесу держав СНД «Об`єднання – стратегія розвитку» заявив голова правління банку ВТБ, президент фінансово-банківської ради СНД Андрій КОСТІН.

За словами А.КОСТІНА, внаслідок світової економічної кризи в економіці кожної країни, зокрема в СНД, суттєво підвищилася роль держави. Як приклад він назвав банківський сектор Росії, де ще торік державних грошей було 0,3%, а зараз – 12% пасивів банків.

А.КОСТІН висловив упевненість, що залучення державних грошей призводить до зростання протекціонізму, але закликав уряди країн не захоплюватися цим процесом.

«Звичайно, державам, припустимо, Росії, логічніше зажадати купувати продукцію російських підприємств, аніж продукцію з України, Казахстану чи інших країн. Проте важливо зберегти лінію на інтеграцію, на зміцнення економічної співпраці й не втратити, принаймні, той потенціал, який існує в цій сфері», - сказав він.

Своєю чергою, голова Виконкому СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ додав, що в умовах зростання цін на імпортну продукцію (через зростання курсу долара) доцільніше переорієнтовуватися на придбання продукції не з далекого, а з близького закордону, зокрема, в країнах СНД.