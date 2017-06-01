Ган закликав Київ зосередитись на реалізації Угоди про асоціацію замість розмов про "посилену асоціацію"

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган закликає Україну зосередити увагу на імплементації чинної Угоди про асоціацію замість розмов про "посилену асоціацію".

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про ініціативу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо посиленої асоціації.

Зокрема, він висловив своє захоплення щодо ініціатив глави українського зовнішньополітичного відомства, а також відзначив його "нетерплячість".

Єврокомісар закликав Україну зосереджувати увагу на усіх можливостях, які створює Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі.

"Я думаю чесно, що зараз дійсно прийшов час, і це стосується не тільки України, але й Грузії і також Молдови - щоб по-справжньому працювати над імплементацією і також використати... усі можливості, створені поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі та Угодою про асоціацію", - заявив Ган.

У цьому зв'язку він відзначив збільшення в Україні експорту та імпорту товарів на 10%.

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"Але потенціал набагато вищий, і з цієї причини, я думаю, що перед тим, як починати думати про нові елементи, ми потребуємо доказів, усі ми - українці, але також і європейці, що цей крок приносить результат", - зазначив єврокомісар.

Таким чином, за його словами, потрібно бачити докази, що потенціал, який створює зона вільної торгівлі, повноцінно використовується.

"Я наполегливо би закликав усіх відповідальних осіб зосереджувати увагу на імплементації", - додав Ган.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Клімкін наголосив, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Європейським Союзом.

Тоді міністр зауважив, що Україна вже має рішення про надання безвізового режиму з Європейським Союзом.

"Ось який подальший сенс взаємодії в рамках "Східного партнерства", чи нашої двосторонньої взаємодії з Європейським Союзом? Я вважаю, що Україна, але також наші друзі і партнери, це Грузія і Молдова, заслуговують на інший формат взаємодії, який можна назвати посиленою асоціацією", - підкреслив Клімкін.