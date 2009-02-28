Сьогодні Ющенко зустрінеться з Качинським

У суботу, 28 лютого ц.р., Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомляв УНІАН за посиланням на прес-службу глави держави, головна мета поїздки – зустріч з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ та спільна з ним участь у заходах з нагоди 65-х роковин трагедії села Гута Пеняцька, де у лютому 1944 року було проведено каральну операцію проти місцевих мешканців.

Глави двох держав покладуть вінки до пам`ятника загиблим жителям села та візьмуть участь у молебні. Після завершення молебню заплановано виступи Президента України В.ЮЩЕНКА та Президента Республіки Польща Л.КАЧИНСЬКОГО.

Також цього дня В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ візьмуть участь у заходах щодо вшанування пам`яті жертв більшовицьких репресій у місті Броди.