Лист до МВФ піде в найближчі 2 години, і без підпису Литвина

18:30, 02 березня 2009
Політика
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Ющенко: було 7 проблемних питань

У найближчі години узгоджений лист намірів щодо подальшої співпраці буде направлено до Міжнародного валютного фонду, його підпишуть Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив В.ЮЩЕНКО на брифінгу для преси, інформуючи про підсумки наради з координації дій всіх органів влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що впродовж двох годин учасники наради – прем’єр-міністр України, голова ВР Володимир ЛИТВИН, голова НБУ, представник опозиції Микола АЗАРОВ опрацьовували базовий, комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями у 2009 році.

За словами В.ЮЩЕНКА, в ході наради було 7 ключових проблемних питань, але їх вдалося узгодити і знайти компроміс. «І вважаю, що в найближчі дві години Україна підпише відповідний лист намірів до керівництва Міжнародного валютного фонду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що на сьогодні в нього запланована телефонна розмова з Президентом Світового банку. «Таким чином, ми виходимо на фундаментальну роботу з міжнародними фінансовими організаціями в контексті бюджету 2009 року і всіх секторальних та економічних питань, які б ми хотіли подолати як проблеми спільно з міжнародними фінансовими інституціями», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз підкреслив, що в ході дискусії вдалося вирішити всі розбіжності між урядом та Національним банком. «І мені як Президенту сьогодні приємно про це заявити», - сказав він, додавши, що зустріч проходила конструктивно.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

Згідно з домовленістю, цей документ, який сформує єдину політичну волю і конкретні кроки з подолання економічної кризи, має бути вже сьогодні, 2 березня, узгоджений і парафований.

Водночас В.ЛИТВИН сьогодні заявив, що може підписати звернення до МВФ щодо співпраці тільки після рішення українського парламенту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть за відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

 

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