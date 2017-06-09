"Це явка з повинною": Порошенко про спроби Росії блокувати створення трибуналу щодо збиття MH17

Російська влада блокуванням створення трибуналу щодо катастрофи MH17 фактично визнали свою провину у трагедії. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте.

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Слова Порошенка цитує в Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Сьогодні РФ блокує створення трибуналу щодо збиття літака MH17. Це явка з повинною", - йдеться у його повідомленні.

Сьогодні РФ блокує створення трибуналу щодо збиття літака MH17. Це явка з повинною. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 9, 2017

Раніше спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що ініціатива створити міжнародний трибунал щодо катастрофі малазійського «Боїнга-777» МН17 є «втручанням» у внутрішні справи РФ.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні результати розслідування. У доповіді говориться, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг», була доставлена ​​на територію України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебуває під контролем проросійських сепаратистів. У число підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.