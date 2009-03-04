ВР провалила закон про розмежування повноважень мера Києва та голови КМДА

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосували 202 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували майже в повному складі фракція Партії регіонів та фракція Блоку Литвина.

Даним законопроектом передбачалося внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ». Цими змінами передбачалося, що міський голова не може одночасно виконувати обов’язки голови Київської міськдержадміністрації.

Крім того, передбачалося, що голову КМДА призначає та звільняє Президент України за поданням уряду. Також у документі йшлося, що призначення та звільнення з посад першого заступника та заступників голови КМДА здійснюється урядом.

В той же час ВР направила на повторне перше читання даний законопроект.