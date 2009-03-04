Експерти - про події у Нафтогазі

Експерти вважають, що сьогоднішні дії СБУ стосовно НАК «Нафтогаз України» мають на меті зрив газових домовленостей з російським "Газпромом".

PR-група «Політтех» провела опитування серед політичних експертів, задавши їм запитання: «Що означають сьогоднішні дії СБУ стосовно посадових осіб «Нафтогазу»?

Президент аналітичного центру «Відкрита Україна» Ігор ЖДАНОВ критикує втягування правоохоронних органів у політичну боротьбу. "Я пригадую часи Леоніда КУЧМИ, коли правоохоронні органи втягувалися в політичну боротьбу. Вибіркове застосовування законодавства було звичною практикою. За приналежність до опозиції чи відмінну від влади думку слід було очікувати перевірки від податкової або кримінальну справу чи "маски-шоу", - говорить експерт і нагадує, що коли Віктор ЮЩЕНКО балотувався у Президенти України, "він власне виступав проти цього".

Сьогодні ж, на думку І.ЖДАНОВА, "В.ЮЩЕНКО перейшов певну межу. Практично вперше за часів його президентства СБУ та їх підрозділ «Альфа» абсолютно явно втягнуті у політичну боротьбу і зведення рахунків на певному боці. На жаль, не в державних інтересах".

«Нафтогаз» є національною акціонерною компанією, повністю державною структурою, відзначає експерт. Зараз же намагаються допомогти іншій структурі, яка нещодавно була монопольним постачальником газу в Україні. "Я маю на увазі «РосУкрЕнерго», - сказав І.ЖДАНОВ.

Крім цього, вважає він, у «Нафтогазу» зараз можуть виникнути певні проблеми із розрахунками за газ перед «Газпромом». "Якщо зараз заарештують рахунки чи якимось іншим чином заблокують рахунки «Нафтогазу», то розрахуватися перед «Газпромом» буде дуже важко. Якщо такий розрахунок не буде проведений, то до України будуть застосовані санкції. Ми будемо вимушені передплачувати газ, що надходить до України. Загалом це завдає великого удару по репутації «Нафтогазу» і української держави в цілому. Наслідки такого критичного сценарію розвитку подій будуть просто катастрофічними для України", - наголосив І.ЖДАНОВ.

Директор соціальної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що "все, що робить СБУ, має або політичний замовний характер, або комерційний. Арешти, виїмка документів - це чиїсь замовлення. Щодо захисту національних інтересів СБУ доволі сором’язлива. Тому це замовлення, скоріш за все, комерційне замовлення, від потерпілих газових посередників".

За словами В.НЕБОЖЕНКА, іншим, важливішим моментом являється той факт, що "напад СБУ на «Нафтогаз» співпав із часом розрахунків «Нафтогазу» із «Газпромом». Це спроба зриву проплати за російський газ. Наступним кроком союзу СБУ і «Газпрому» буде заява російського монополіста. Ось в чому політична складова діяльності СБУ – не дати «Нафтогазу» повернути свій борг «Газпрому».

Експерт прогнозує, що "буквально за день ми почуємо невинну заяву «Газпрому» проте, що, незважаючи на проблеми із СБУ, платити за газ потрібно вчасно. Цьому це, скоріш за все, якась скоординована робота якихось кротів із СБУ з газпромівськими чиновниками".

На думку директора PR-групи «Polittech» Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, затримання СБУ митника Тараса ШЕПІТЬКА – хід у відповідь з боку Президента Віктора ЮЩЕНКА на вчорашню відставку глави МЗС України Володимира ОГРИЗКА. Причина такої «блискучої» відповіді Банкової лежить у площині президентської кампанії. Як відзначає експерт, "В.ЮЩЕНКО хоче, аби його почали сприймати як жорсткого політика в стилі «зуб за зуб». Це як в шаховій партії: коли чорний король не може напряму атакувати білу королеву, бо в нього для цього немає ні запасу ходу, ні часу, тоді він дивиться, кого з дрібніших фігур можна безболісно прибрати".

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, «маски-шоу» в «Нафтогазі» - це вже з іншої опери. Момент був підібраний ідеально – прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з візитом у Франції, де домовляється про кредити, а тут Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ на стіл кладуть «блискавку» - в Україні хаос, найбільша державна нафтогазова компанія під атакою спецслужб. Натяк прозорий – прем`єр не контролює ситуацію в країні, домовлятися з нею ні про які кредити не можна. Тому це сильний удар по міжнародному іміджу уряду. Але для європейців наїзд на «Нафтогаз» їхні медіа поставлять в один ряд з «маски-шоу» ФСБ у Росії. А це вже потужний удар по іміджу України як демократії".

Крім того, вважає експерт, "для західних партнерів очевидними є й мотиви дій В.ЮЩЕНКА – це неприховане лобіювання інтересів компанії «РосУкрЕнерго». Коли він призначав ХОРОШКОВСЬКОГО до СБУ, експерти одразу зробили висновок – Валерій Іванович буде курувати в спецслужбі «Департамент захисту РУЕ». Тут, як мені здається, має сказати свої слово Генпрокуратура, яка має відсторонити В.ХОРОШКОВСЬОГО від виконання обов`язків голови СБУ".

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також наголосив: те, що В.ЮЩЕНКО особисто в`язався у цей конфлікт, зробить його на Заході парією.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ відзначає, що "газ в Україні завжди пов`язаний із політикою. Питання, кому буде належати газ, - Дмитру ФІРТАШУ чи державі Україна, зараз просто виявило найбільш яскраві форми так званого патріотизму В.ЮЩЕНКА".

За його словами, тут говорити про змову із СБУ не варто. "Це просто доручення від Президента, який воює із Ю.ТИМОШЕНКО. Це його останні аргументи. Він більше нінащо не впливає і тільки контролює одну силову структуру - СБУ. Там він може скільки завгодно поза законом тримати виконувача обов’язків. В.ЮЩЕНКО хоче просто перешкодити державі отримати гроші і газ, а хоче, щоб він опинився у гаманці керівника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША. А це близько 2 мільярдів доларів".

"Хочеться запитати, - говорить М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ – що, компанія Д.ФІРТАША видобуває газ? Або ж вона транспортує? Вона нічого не видобуває, не транспортує, а просто калькулює! З якого диявола у них може газ на 2 мільярди доларів?".

Експерт думає, що "така війна - не останній крок В.ЮЩЕНКА, але один із останніх аргументів Президента у боротьбі проти уряду. Це є спроба зірвати газові домовленості між Ю.ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ. На засіданні РНБОУ В.ЮЩЕНКО дав чітко зрозуміти, що він вважає їх зрадницькими. І попри те, що на Заході, в Європі вже навіть не хочуть розмовляти із В.ЮЩЕНКОМ і підтримали газові домовленості (навіть США дали зрозуміти, що із тим потрібно закінчувати), тим не менше, В.ЮЩЕНКО продовжує воювати".

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА зазначає: "Складається враження і важко знайти аргументи, які би заперечували це, що такі дії СБУ викликані відстоюванням інтересів структури «РосУкрЕнерго», яка має сумнівну репутацію. В цивілізованих же країнах усе відбувається навпаки: там відстоюються інтереси держави у стосунках із приватними структурами. Це насправді сумно, але мова йде про відкриту боротьбу за інтереси «РосУкрЕнерго».

В.БАЛА вважає, що "питання розірвання угод між «Нафтогазом» і «Газпромом» є одним із ключових у цій історії. Для того, щоб показати, що держава не може ефективно вирішувати газові питання, замовники таких дій СБУ в агонії йдуть на безпрецедентні дії. Зрозуміло, що коли зірвати діючі угоди, то в «РосУкрЕнерго» з’являється привід для того, щоб розкрутити кампанію по тому, що власне «РУЕ» є єдиним надійним транспортувальником газу. Дуже шкода, що певні керівники держави займаються такими справами".