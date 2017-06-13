Gazeta Wyborcza про український безвіз: завдяки Путіну кримчанам дісталися "вуха дохлого віслюка"

Кремлівські ЗМІ оплакують тяжку долю українців, яких Європа "скривдила", коли дозволила їм приїжджати до себе без віз. Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Вацлав Радзівінович, додаючи, що улюблена газета Володимира Путіна "Комсомольская правда" вдалася до поетичних метафор, написавши, що українці тепер "можуть побачити Париж і померти, але буквально", передає DT.UA.

На "Першому" телеканалі Дмитро Кисельов розповідав про непоправну кривду, яку європейці нібито завдали громадянам України. Адже перетнути кордон "стане складніше", поїздку на Захід можуть собі дозволити менше 8% українців, та й візову лібералізацію можуть в будь-який момент скасувати. І взагалі, не зрозуміло, чому це українці стають в черги по біометричні паспорти, щоб потім на кордоні з них знущалися європейці.

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Але, як пише оглядач, насправді росіяни "роздратовані тим, що "укрофашисти" отримали те, чого росіяни ще не скоро дочекаються".

"Скасування віз для українців стало сильним ударом для Кремля. Кожен його представник впродовж трьох років рішуче стверджував, що громадяни "бандерівського Києва" дочекаються хіба що "вух дохлого віслюка" (улюблена приказка Путіна), а не "безвізу". Але відкриття кордонів змушує росіян замислитися. Особливий привід для рефлексій отримали мешканці Криму, для яких "безвіз" був потрібен навіть більше, ніж людям з інших регіонів України. А тепер, завдяки Путіну, саме їм дісталися "вуха дохлого віслюка", - пише польський оглядач.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.