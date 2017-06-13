До ВР внесли новий мовний законопроект: арешт за "зневагу" та поява інспекторів

До Верховної Ради України внесено доопрацьований законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (реєстраційний номер 5670-д).

Як повідомляє УНІАН, його внесено головою Комітету ВР з питань культури і духовності Миколою Княжицьким (фракція «Народний фронт») та ще понад 70 народними обранцями.

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Законопроектом визначається, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Визначається, що дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Відповідно до законопроекту, опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови. При цьому зазначається, що Комісія для підтримування стандартів української мови, перевірки та вдосконалення рівня володіння нею Національна комісія зі стандартів державної мови утворює Центр української мови, який видає документ, що підтверджує рівень володіння українською мовою - Державний сертифікат встановленого зразка за результатами іспиту на рівень володіння українською мовою.

Визначено, що складання іспиту на рівень володіння українською мовою вперше для громадян України є безкоштовним.

Законопроектом передбачено запровадження Уповноваженого із захисту державної мови, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України. Також передбачається з метою забезпечення належного контролю за дотриманням стандартів державної мови, застосуванням української мови як державної при Уповноваженому із захисту державної мови діє відповідна компетентна служба у складі 27 мовних інспекторів.

Крім того, в перехідних положеннях зазначено, що втрачає чинність Закон України «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI.

Ними передбачено зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких публічне приниження чи зневажання державної мови карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

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Також вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства у сфері застосування державної мови. Зокрема, за не виконання вимоги щодо обов’язкового застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування в Україні, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб'єктах господарювання державної і комунальної форм власності, у судочинстві, в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, в органах правопорядку, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України передбачено штраф на посадових осіб від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачається за порушення в застосуванні державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, електронних інформаційних систем, інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, юридичних послуг, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту.

Відповідно до законопроекту, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. При цьому зазначається, що особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою, а складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в Центрі української мови.

Законопроектом визначені ті категорії, які зобов’язані вільно володіти державною мовою, зокрема, високопосадовці, депутати, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування; особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом; особи рядового і начальницького складу органів правопорядку та посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання; керівники навчальних закладів державної та комунальної форм власності; педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники навчальних закладів; медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я; посадові та службові особи державних і комунальних підприємств, установ й організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної та комунальної форм власності.

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Законопроектом визначено, що під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування має застосовуватися державна мова, а в разі застосування іншої мови, має бути забезпечений переклад державною мовою. Також визначається, що мовою судочинства в Україні є державна мова.

Відповідно до законопроекту, під час перетину іноземцями державного кордону України прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою або іншою мовою, якою володіє посадова чи службова особа, що здійснює контроль.