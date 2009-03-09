Перехід Путіна на посаду прем'єра призвів до зниження керованості

Перехід Володимира ПУТІНА на посаду прем`єр-міністра Росії призвів до зниження керованості країною.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

«Безумовно, основні важелі з прийняття найважливіших політичних рішень зосереджені у В.ПУТІНА. Це правда. Але розрив між неформальною й формальною роллю В.ПУТІНА, що утворився після його переходу на посаду прем`єра, створює масу невизначеностей у системі прийняття рішень», - сказав В.МІЛОВ.

На його думку, багато рішень формально не перебувають у компетенції прем`єра, але він, однак, хоче на них впливати.

«По суті, все це знижує швидкість і ефективність дій влади», - сказав В.МІЛОВ.

Водночас він упевнений, що В.ПУТІН як і раніше залишається домінуючим гравцем у російській політичній системі й найважливіші політичні рішення, такі як війна з Грузією, газовий конфлікт із Україною, безумовно, приймає він особисто.

На думку експерта, можливості В.ПУТІНА проводити таку політику, яку він хоче, сильно зменшилися, оскільки його формальна роль не відповідає статусу повноправного «національного лідера». «Все-таки повноваження прем`єра обмежені», - зазначив він.

Крім того, В.МІЛОВ вважає, що президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, на якого багато хто розраховував як на людину, яка зможе взяти на себе реальне управління, виявився багато в чому слабким президентом, що не приймає самостійних рішень.

«Він (Д.МЕДВЕДЄВ) часто займає вичікувальну позицію, часто не наважується йти наперекір В.ПУТІНУ. Все це, по суті, пригальмовує систему прийняття рішень у Росії, що вкрай недоречно в період економічної кризи. Реальність така, що пониження статусу В.ПУТІНА призвело до зниження керованості системи, яка як і раніше функціонує як авторитарна», - впевнений він.