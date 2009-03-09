Ющенко про Шевченка, національну ідею, Божий дар і квітку в пустелі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців відмежуватись від “політичного бруду” і об’єднатись навколо української ідеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди 195-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Президент підкреслив, що нинішній час для нашої країни - «це не розпач, це не фатальність, хоча, безумовно, він не простий і складний».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні в країні існує багато протиріч, від яких хотілось би позбутись, причому ці протиріччя є як успадкованими, так і набуті в сьогоднішньому часі.

Він підкреслив, що у політичній боротьбі часто забуваються нераціональні інтереси і пріоритети.

«Страх перед економічною кризою подає нову порцію розгубленості, якогось відчаю. Іншими словами, додає якихось своїх відтінків до того, про що я говорю», - сказав Президент.

Він переконаний, що сильний народ має реагувати на це, не опускаючи руки, і не мовчати, не стояти осторонь.

«Наша найбільша загроза – роздроблення українства. Слово Шевченка, можливо, найбільший Божий дар, який був посланий народу, який століттями шукав дорогу до своєї державності», - сказав Президент.

При цьому він висловив думку, що слово Т.Шевченка, можливо, і сьогодні найбільше об‘єднує українців.

Президент підкреслив, що сьогодні дуже важливо об’єднатись навколо національних інтересів, національної ідеї, оскільки втрата цілісності держави матиме непоправні наслідки, «серед яких статус малоросійської губернії буде квіткою у пустелі».

«Вже сьогодні нас розтягують по політичних комірках, по групах симпатиків, нам тихенько кажуть із сторінок преси, з екранів телевізорів, що чи не найдостойнішим був порив українців у помаранчевій революції»,- зауважив він, додавши при цьому, що українців намагаються переконати, що це була штучна подія, оплачена з інших країн.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні українцям доводять, що не потрібно говорити про свої національні цінності тощо.

«Я хочу сказати наступне, я не волаючий у пустелі і не переоцінюю своєї президентської ролі, але я добре розумію, до кого я звертаюсь: українці, українство, ви могутня, впевнена світова сила. Пам’ятаймо ім’я своє. Я прошу до об’єднання всі, без виключення, національні сили, не політичні партії, чи політичні блоки, а саме людей, кожного українця, кожного громадянина України», - підкреслив глава держави.

Він закликав не створювати собі кумирів і не спокушатись на обіцянки.

«Я прошу до об’єднання навколо нашої мети, навколо нашої ідеї, врешті-решт, навколо нашої волі, всупереч всьому стати головним активним і наступальним рушієм перетворень в нашій державі – перетворення на велику країну, а нашого народу – на націю. Треба відмежуватись від політичного бруду, треба відкрити двері для свіжого повітря. Вітер здіймається, нове покоління прийде, і наше завдання не втягти його в трясину гнилих традицій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що зараз є особливо важливим голос національної гідності, і це стосується кожного українця.

«Кожен українець здатен сказати собі - я не приймаю продажності і подвійних стандартів, я вірю у власне національне «я», і хочу поширювати його рідною землею як добрий і мудрий господар», - підкреслив Президент.