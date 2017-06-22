Ситуація на Донбасі та робота "нормандського формату": Геращенко розповіла, про що говорять Порошенко та Меркель

Президент України Петро Порошенко в ході зустрічі у Брюселі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорює ситуацію на Донбасі, роботу «нормандського формату» ти мінський процес.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Зустріч президента Порошенка з канцлером Німеччини Ангелой Меркель на полях саміту ЕРР у Брюсселі. Ключові теми розмови - ситуація на Донбасі, робота «нормандського формату», мінський процес», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проводить двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зустріч проходить в Брюсселі на полях саміту Європейської народної партії. Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.

Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.