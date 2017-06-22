У Брюсселі відбувається зустріч Порошенка із Меркель

Президент України Петро Порошенко проводить двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, зустріч проходить в Брюсселі на полях саміту Європейської народної партії.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.

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Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.