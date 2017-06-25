Порошенко очікує, що ВР найближчим часом розгляне законопроекти щодо пенсійної реформи

Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада найближчим часом розгляне пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

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«Позиція пенсійної реформи – ми пройшли обговорення на Національній раді реформ. Я задоволений тим, що абсолютну більшість моїх зауважень уряд врахував і оновлений законопроект передав до парламенту. Ми чекаємо, що парламент найближчим часом його розгляне», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Відповідні законопроекти «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» №6617, «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6616, «Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6615, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №6614 Кабінет міністрів зареєстрував на парламентському порталі, проте тексти законопроектів і супровідні документи поки відсутні.

Нагадаємо, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

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Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.