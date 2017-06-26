Суд у справі Насірова частково закриють для ЗМІ

Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Олександра Лисака про розгляд справи в закритому режимі. Таке рішення ухвалив суддя Тарас Оксюта, передає "Українська правда".

Читайте такожСьогодні суд розгляне продовження запобіжного заходу НасіровуЗа словами судді, засідання буде закритим для преси під час виступів захисту Насірова, які міститимуть медичну таємницю про стан здоров'я їх підзахисного.

"Будуть досліджуватися документи, які містять медичну таємницю нашого підзахисного. Такі відомості можуть бути оголошені лише з дозволу нашого підзахисного, такого дозволу немає", – обгрунтовував Лисак.

У свою чергу сторона обвинувачення виступила проти прийняття такої ухвали.

"Адвокати можуть його (діагноз –ред.) не називати. За умов нерозкриття діагнозу ані стороною захисту, ані стороною обвинувачення ми можемо надалі продовжувати судове засідання. Рішення приймають у нарадчій кімнаті, всі документи можна надати судді, де він їх вивчить", – сказав прокурор Андрій Перов.

26 червня суд розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу відстороненому голові ДФС.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки").

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

31 травня Насіров заявив, що використає «всі конституційні методи» для виїзду на лікування до США.