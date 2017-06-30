Міністри оборони України та Канади обговорили можливість закупівлі оснащення для ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з міністром оборони Канади Хар’їтом Сінхом Сайаном (Harjit Singh Sajjan) можливість закупівлі оснащення для Збройних сил України.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції після завершення виступу на засіданні НАТО, присвяченому місії в Афганістані.

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"З міністром оборони Канади ми обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, а також терористичні напади та кібератаку, яка відбулася в Україні. Ми обговорили стан військово-технічної співпраці та можливість закупки в Канаді оснащення для Збройних сил України на наступний рік", - повідомив він.

За словами Полторака, він запросив міністра відвідати Україну на День незалежності.

Крім того, Полторак повідомив, що мав зустріч з міністром оборони Австралії, під час якої сторони обговорили плани щодо розширення співпраці оборонних відомств України і Австралії у питаннях, пов'язаних з підготовкою обміном досвіду, а також з обміну інформацією.

"У серпні делегація Міністерства оборони вперше за 25 років на рівні заступника міністра оборони буде знаходитися в Австралії, де буде обговорюватися наша співпраця з дуже важливою країною, яка одна з перших підтримала нас з початку агресії Російської Федерації", - зазначив він.