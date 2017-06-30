В Одесі суд заарештував фігуранта "схеми Курченка" з можливістю застави в 10 мільйонів гривень

В Одесі суд сьогодні заарештував підозрюваного в причетності до розкрадання палива за так званою схемою відомого бізнесмена Сергія Курченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за клопотанням прокуратури 30 червня судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту, який напередодні затриманий правоохоронцями в Києві.

«Фігурант затриманий із можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що органом слідства затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (пособництво в зловживанні службовим становищем, вчинене у складі злочинної організації), ч. 366 (службове підроблення) КК України.

За даними слідства, підозрюваний відповідно з відведеною йому роллю у злочинній організації підбирав команду на танкери, придбані Курченком для незаконних мільйонних угод із нафтопродуктами.

Надалі він координував діяльність ТОВ «Лагуна-Рені», морських агентів і капітанів цих танкерів, спрямовану на фіктивну перевалку нафтопродуктів через Ренійський морський порт (Одеська область).

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Як повідомляв УНІАН, 29 червня у справі про розкрадання палива за так званою схемою бізнесмена Сергія Курченка в Києві затримано ще одного фігуранта справи.

30 травня прокуратурою Одеської області погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній Курченка в скоєнні низки злочинів. Серед них - створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація отриманих злочинним шляхом доходів тощо.

У травні 2014 міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 зняв арешт із грошових коштів та майна компанії ВЕТЕК.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений у міжнародний розшук.