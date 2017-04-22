В Одесі затримано ще одного фігуранта "схеми Курченка"

Одеські правоохоронці затримали одного із заступників генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», який підозрюється в причетності до вивезення нафтопродуктів за так званою «схемою» бізнесмена Сергія Курченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники відомства та облуправління затримали підозрюваного 21 квітня в аеропорту «Бориспіль».

Зазначається, що затримання проведено на підставі постанови Приморського райсуду Одеси. За даними слідства, підозрюваний відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеський НПЗ.

«Під його керівництвом на Одеському НПЗ оформлено фіктивне вивезення в порядку реекспорту через підприємство понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовувалися через підконтрольні фіктивні підприємства на території України без сплати обов'язкових митних платежів», - повідомили в прес-службі.

Внаслідок цих дій до державного бюджету не надійшло податків на суму понад 2 млрд грн. Як зазначили в прокуратурі, затриманому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що суд визнав винним у скоєнні злочину одного з організаторів фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою «схемою» бізнесмена Курченка. Жученко зазначив, що це перший обвинувальний вирок, що стосується кримінального провадження за фактом ухилення від сплати до держбюджету 1,2 млрд грн, а також за зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України 800 тис. тонн нафтопродуктів.

За словами Жученка, йдеться про підприємця, якого у лютому 2017 було затримано у Дніпрі. Цей фігурант справи за схемою фіктивного вивезення палива через Одеську область визнав свою провину, він також погодився співпрацювати зі слідством.

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Довідка УНІАН. У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка СЄПЕК(рос.- ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Крім того, правоохоронці виявили факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського НПЗ та мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.